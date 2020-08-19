В сети активно комментируют фото Владимира Зеленского с "Большой стройки"

Как передает Politeka.net, снимок появился на официальной Facebook странице главы государства.

Отметим, что в рамках рабочей поездки в Запорожскую область Президент Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства автотранспортной магистрали через реку Днепр в областном центре.

"Мост в Запорожье. Строим круглосуточно! Кто-то обещал много лет, а мы делаем!", - говорится в подписи к снимку, с явным упреком прошлой власти и Петру Порошенко.

Украинцы по-разному отреагировали на такой пост Зеленского. Многие поддержали "Большую стройку", но были и те, кто критиковал гаранта.

"Диванные критики... легко судить и гнобить человека, пришедшего восстанавливать руины страны. Вы со своей жизнью сначала разберитесь", "Спасибо за ваш труд для успешной Украины Без коррупционеров в шоколаде", "Ты себя на том фото видел? Нарцисс самовлюбленный, что вы там строите? Достраиваете, вот правильное слово и гарантирую, в три дорого", "Разве президент за мосты отвечает?", "Может стоило идти на должность главного строителя или завхоз вместо президента? Мосты - это же конечно прямая ответственность главы государства", - писали под снимком.



Напомним, Украина дорого заплатила за решения Зеленского и его команды.

Как сообщала Politeka, сходка Порошенко, Турчинова и Яценюка всполошила украинцев.

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