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Александр Лукашенко предупредил европейских лидеров об ответственности за "разжигание беспорядков" в Белоруси

Слова исполнителя обязанности президента Беларуси приводит издание "Белта".

Так, во время совещания с правительством он дал задачу МИД страны "рассказывать, что происходит в Беларуси" европейским президентам.

"Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения", - заявил Лукашенко.

По его словам, финансирование беспорядков в стране до сих пор продолжается.

"И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков - это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается", - заявил Лукашенко, намекая на причастность кого-то из вышеперечисленных лидеров государств.

Ранее, мы сообщали, что на встрече с протестующими Лукашенко упомянул Украину, как "плохой пример".

Он отметил, что его уход может поставить белорусов на колени "как в Украине".

"И помните: загубите первого президента – это будет начало вашего конца. Вы всегда будете, как в Украине, других странах, стоять на коленях и молиться неизвестно на кого", - заявил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко срочно связался с Путиным, армию привели в боевую готовность.

Как сообщала Politeka, Лукашенко набросился на своих оппонентов, полились оскорбления.

Также Politeka писала, что Лукашенко разразился угрозами в сторону работников завода.