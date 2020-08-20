В Украине взвешиванием фур теперь будет заниматься СБУ
Как сообщает Politeka, об этом написал политический эксперт Андрей Смолий на своей странице в соцсети.
По его словам, о взвешивании фур Службой безопасности сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"У власти видно большое обострение болезни "борьба с фурами и дальнобойщиками". Видимо, Зеленский опять в чатах пересидел. Это же самое главное что беспокоит нынешнюю власть: фуры, дальнобойщики, борьба с оппозицией. Ни события в Беларуси, ни проблемы на фронте, ни 2000 инфицированных в день от короны (коронавируса, - ред.). Это все пыль в глаза. А вот фуры... а вот СБУ. Какие же стратегические задачи поставлены Службе безопасности", - написал Смолий.
Он также предложил Офису президента, правительству Зеленского и всему монобольшинству выходить на взвешивание фур.
"Тогда, пожалуй, заживем. И з/п по 4 тыс евро будут, и эпоха бедности", - иронизировал Смолий.
Как известно, во время поездки в Запорожье Зеленский сообщил, что сейчас совместно с работниками Укртрансбезопасности ситуацию с грузовместимостью фур контролируют на дорогах представители СБУ и Национальной полиции, но такие меры являются временными.
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