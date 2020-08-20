"У власти видно большое обострение болезни "борьба с фурами и дальнобойщиками". Видимо, Зеленский опять в чатах пересидел. Это же самое главное что беспокоит нынешнюю власть: фуры, дальнобойщики, борьба с оппозицией. Ни события в Беларуси, ни проблемы на фронте, ни 2000 инфицированных в день от короны (коронавируса, - ред.). Это все пыль в глаза. А вот фуры... а вот СБУ. Какие же стратегические задачи поставлены Службе безопасности", - написал Смолий.