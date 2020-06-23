Президент Володимир Зеленський звернувся до далекобійникам, які не зважують фуру
Він зняв відповідний відеоролик, де назвав їх "засранцами". (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз).
Зеленський звернув особливу увагу на те, що водії намагаються обійти перевантаження, щоб не сплачувати за це відповідний штраф.
"Їдуть різні машини, різні водії ... Перевантажені вони їдуть, у них своя робота. Їм все одно, що держава витрачає на 1 км доріг приблизно 1 мільйон доларів.
Зеленський розповів, що для того, щоб вирішити цю проблему були створені спеціальні пропускні пункти. Але їх все одно об'їжджали.
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Як з'ясувалося, далекобійники створили групу щодо обходу перевантаження.
"І знайшов я зі своїми хлопцями таку групу, яка називається ГВК Ваговий контроль. Там 17864 людини. Так от, 864 - це я", - заявив Зеленський.
За його словами, що в цій групі водії радяться, де краще їхати. Наостанок Зеленський додав, що вони його дуже розвеселили і попросив їх просто не заважати, адже все одно їх знайдуть.
Нагадаємо, у вересні 2019 року Верховна Рада прийняла закон про автоматичному габаритно-ваговий контроль за допомогою комплексів зважування вантажівок в русі (Weight-in-Motion).
За перевищення габаритно-вагових норм на рівні 5-10% на власника автомобіля буде накладатися штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімуму доходів громадян; 10-20% - 1000 мінімумів; понад 20% - 2000 мінімумів. Надходження від штрафів повинні йти в Дорожній фонд.
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