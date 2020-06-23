Президент Володимир Зеленський звернувся до далекобійникам, які не зважують фуру

Він зняв відповідний відеоролик, де назвав їх "засранцами". (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз).

Зеленський звернув особливу увагу на те, що водії намагаються обійти перевантаження, щоб не сплачувати за це відповідний штраф.

"Їдуть різні машини, різні водії ... Перевантажені вони їдуть, у них своя робота. Їм все одно, що держава витрачає на 1 км доріг приблизно 1 мільйон доларів.

Зеленський розповів, що для того, щоб вирішити цю проблему були створені спеціальні пропускні пункти. Але їх все одно об'їжджали.

Як з'ясувалося, далекобійники створили групу щодо обходу перевантаження.

"І знайшов я зі своїми хлопцями таку групу, яка називається ГВК Ваговий контроль. Там 17864 людини. Так от, 864 - це я", - заявив Зеленський.

За його словами, що в цій групі водії радяться, де краще їхати. Наостанок Зеленський додав, що вони його дуже розвеселили і попросив їх просто не заважати, адже все одно їх знайдуть.

Норм Зеленський залетів в чатік до дальнобоїв, де підказують як об’їхати ваговий контроль. Gepostet von Sergiy Grishyn am Dienstag, 23. Juni 2020

Нагадаємо, у вересні 2019 року Верховна Рада прийняла закон про автоматичному габаритно-ваговий контроль за допомогою комплексів зважування вантажівок в русі (Weight-in-Motion).

За перевищення габаритно-вагових норм на рівні 5-10% на власника автомобіля буде накладатися штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімуму доходів громадян; 10-20% - 1000 мінімумів; понад 20% - 2000 мінімумів. Надходження від штрафів повинні йти в Дорожній фонд.

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