Бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный рассказал о том, что ожидает страну в будущем

По его мнению, в Беларуси возможен сценарий военной эскалации со стороны России в том случае, если Владимир Путин введет войска для установления контроля в стране. Он добавил, что начало военной эскалации в Беларуси – вопрос времени, Кремль может готовить масштабное вторжение.

Такое мнение он высказал для издания Обозреватель.

По его источникам, Россия уже начала наращивать военное присутствие внутри соседней страны: идут колонны военной техники и личного состава РФ. То есть в Беларуси уже присутствуют российские войска, которых впустил Лукашенко.

"Уже двое суток в направлении Минска идут колонны военной техники и личного состава. Казармы, которые были освобождены, потому что Лукашенко, видите, надо было прикрыть западные границы, они освобождались на самом деле под российский спецназ и военные части РФ. Там уже присутствуют российские войска", – рассказал дипломат.

Он считает, что война для Путина является одним из инструментов внешней политики, которую президент России использует постоянно.

"Если будет сохраняться статус-кво и оппозиция по факту не будет на себя перебирать власть, то я говорю – гарантировано, это начнется к концу текущей недели", – добавил Бессмертный.

Напомним, Лукашенко срочно связался с Путиным, армию привели в боевую готовность.

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