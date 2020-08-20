Открытые аукционы аренды земли являются действенным инструментом наполнения местных бюджетов и упорядочения земельных отношений

Об этом заявил бизнесмен, общественный деятель Александр Грощенко.

«Аукционы аренды земельных участков проводятся в Борисполе с марта 2019 года. За это время они доказали свою действенность, а ведь каждый аукцион — это наполнение городского бюджета, развитие мелкого и среднего бизнеса и пример цивилизованного использования земресурсов. Кроме того, аукционы сделали невозможным прошлую практику аренды земли по минимальной стоимости, в результате чего бюджет ежегодно недополучал миллионы гривен поступлений», — отметил он.

Одним из вопиющих примеров такой «аренды», — рассказал Грощенко, — стала передача 20 гектаров на территории Борисполя кондитерской корпорации «Рошен» под строительство бисквитного комплекса. Участки передали в обход аукциона.

«С земельными аукционами деньги идут в бюджет. Это не устраивает тех, кто привык договариваться с предпринимателями и за откаты передавать в аренду участки по цене в десятки раз ниже рыночной. Именно поэтому в последнее время стало больше манипуляций по земельным аукционам, в частности, и тех, в которых я принимал участие как предприниматель», — отметил Александр Грощенко.

Он напомнил, что впервые участвовал в земельном аукционе в августе 2019 года. Торги завершились его победой: стартовая цена участка увеличилась в десять раз-с 80 тыс. грн до 750 тыс. грн в год. Еще один аукцион с участием Грощенко состоялся в марте 2020 года. Тогда стоимость лота увеличилась в 37 раз — с 34 тыс. грн до более чем 1,2 млн грн в год.

«Два аукциона, в которых я участвовал, принесли бюджету Борисполя 2 миллиона гривен вместо стартовых 120 тысяч. Договоры аренды подписаны сроком на 10 лет, поэтому город получит в общей сложности 20 миллионов поступлений. Это средства на дороги, инфраструктуру, социальные выплаты. Это только с двух участков площадью около 2 га! А теперь давайте посчитаем, сколько бы город получил, если бы все земельные участки находили своих пользователей через аукционы, а не через кабинеты чиновников. Это сотни миллионов», — сообщил Александр Грощенко.

Он призвал предпринимателей активнее приобщаться к земельным аукционам, а местные власти — поощрять конкуренцию на торгах. Ведь чем больше участников, тем больше средств Борисполь получит на социально-экономическое развитие.