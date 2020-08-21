Сын президента Украины Владимира Зеленского Кирилл переболел "китайским вирусом"

Как передает Politeka.net, об этом рассказал сам глава государства во время визита в Николаевскую область 21 августа.

"Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. Они вместе лечились в больнице. Если дети переносят это как дети – более или менее нормально, только температура, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно. Поверьте нашей семье: никто ничего не боится, пока кто-то не заболеет в семье. Болезнь истощает полностью, за три недели. В начале второй недели у людей ощущение, что они умирают, это очень плохо", – рассказал Зеленский.

Ранее мы сообщали, что 12 июня стало известно, что у Елены Зеленской лабораторно подтвердили вирус.

Она сама сообщила, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении в изоляции от других членов семьи. Позже первую леди госпитализировали, а 3 июня она выписалась из больницы.

Напомним, что за последние сутки появилось 2106 новых заражавшихся. За все время эпидемии в Украине зафиксировали 100 643 заболевших, 2207 умерших и 51 078 выздоровевших.

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