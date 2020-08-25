Стало известно о ее состоянии

Состояние больной китайским вирусом лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко резко ухудшилось

Об этом во вторник, 25 августа, пишет "РБК-Украина".

Отмечается, что сейчас состояние политика стабильно тяжелое, температура не опускается ниже 39 градусов.

Также СМИ со ссылкой на осведомленный источник пишут, что Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сообщается, что дочь Тимошенко - Евгения и зять - Артур Чечеткин, переносят болезнь в легкой форме.

Напомним, о том, что Тимошенко заразилась китайским вирусом стало известно 23 августа. Позже информацию подтвердила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока, которая добавила, что состояние политика оценивается как тяжелое.

При этом о том, где могла подхватить заразу лидер "Батькивщины", а также то, где она проходит лечекние не сообщается.

Напомним, за прошедшие сутки, 24 августа, в Украине было зафиксировано 1658 случаев китайскоггоо вируса, 25 больных умерли, преодолели болезнь 346 человек.

Больше всего новых случаев обнаружили в Черновицкой области – 204, Ивано-Франковской области – 179, Харьковской области – 173, Тернопольской – 158, во Львовской области – 136 и в городе Киеве – 130.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 108 415 случаев заражения.

Ранее недуг перенесла супруга Владимира Зеленского Елена. Она рассказала, что лечение длилось две недели. Также вирусом заразился их сын Кирилл.

Напомним, что карантин снова усилили, принято жесткое решение по транспорту: "Укрзализныця отменяет...".

Как сообщала Politeka, карантин готовятся ужесточить, украинцев предупредили о новых ограничениях.