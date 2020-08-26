Владимир Зеленский объяснил, для чего ему необходим прямой диалог с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным

Об этом глава государства рассказал в интервью Euronews.

По его словам, он имеет прямой диалог с Владимиром Путиным в моменты, когда это необходимо.

В качестве примера, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным накануне введения бессрочного перемирия на Донбассе.

Как утверждает глава государства, соблюдение этого перемирия в течение месяца лишь подтверждает эффективность прямого диалога с Кремлем.

"Я не боюсь прямого диалога с президентом Российской Федерации. Я считаю, что это правильно. Если есть такая возможность - говорить, и эти разговоры будут продвигать нас вперед в вопросе завершения войны, надо делать. Не будем говорить - не будет результата. Я уже это точно понимаю. Не будет диалога, не будем звонить, когда это нужно, - мирного результата не будет", - объяснил Владимир Зеленский в интервью журналистам.



Добавим, что ранее стало известно о срыве встречи советников глав государств в Нормандском формате.

Встреча должна была состоятся 28 августа во Франции, но в пресс-службе Зеленского подтвердили слухи об ее отмене. Переговоры якобы перенесли из-за внезапной командировки советника президента Франции Эммануэля Бонна.

Однако, СМИ, ссылаясь на свои источники, уверяют, что страны не смогли договориться по итоговым документам, поэтому встречу решили перенести на сентябрь 2020 года.

Сам же Владимир Зеленский считает, что новая встреча с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным может состояться уже к концу сентября.

Стоит также добавить, что последний телефонный разговор Владимира Зеленского с Владимиром Путиным состоялся в июле.

Напомним, Зеленский объявил украинцам о своих грандиозных планах: "Мы сделаем большой парад".

Как сообщала Politeka, Зеленский поразил заявлением о Донбассе перед новой встречей с Путиным

Также Politeka писала, что воссоединение с ОРДЛО аукнется Украине, названа главная угроза: "Россия будет..."