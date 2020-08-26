Всплыли новые подробности о состоянии здоровья Юлии Тимошенко, у которой диагностировали китайский вирус

Громкое заявление в эфире телеканала Украина 24 сделал ее коллега по фракции Вадим Ивченко, передает Politeka.net.

В частности, нардеп подтвердил, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко находится в критическом состоянии.

Однако, по словам Вадима Ивченко, парламентария не подключали к аппарату ИВЛ.

"То, что она подключена к аппарату – это неправда. Люди в критическом состоянии, которых нужно спасать с того света, подключаются к аппарату ИВЛ. Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ, это соответствующие прочие приспособления, которые нужно применять в соответствии с протоколом", – подчеркнул нардеп в эфире телеканала.

Ранее мы рассказывали, что нардеп Юлия Тимошенко заразилась опасным китайским вирусом. Такая информация появилась 23 августа.

Позже информацию подтвердила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока, которая добавила, что состояние политика оценивается как тяжелое.

При этом о том, где могла подхватить заразу лидер "Батькивщины", а также то, где она проходит лечение, не сообщается.

Позже СМИ, ссылаясь на свои осведомленные источники, подчеркнули, что Юлия Тимошенко находится в критическом состоянии, и ее якобы подключили к аппарату ИВЛ.

Китайский вирус также был диагностирован у Евгении Тимошенко и у ее мужа Артура Чечеткина, но семейная пара переносит болезнь в легкой форме.

Напомним, что состояние Юлии Тимошенко резко ухудшилось, врачи раскрыли детали

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