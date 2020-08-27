"Сенатор" РФ Сергей Цеков обратился к президенту Украины с циничным требованием

В частности, он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы должен решить вопрос признания полуострова Крым российским.

Представитель страны-агрессора потребовал, чтобы высшее украинское политическое руководство создало для этого специальную площадку, таким образом Зеленский якобы сможет решить судьбу Крыма, нужно лишь признать его российским.

"Все разговоры и гипотезы по возвращению Крыма в состав Украины несостоятельны. Этого никогда не будет и никто у нас в стране этого не допустит. Зеленскому нужно задуматься над созданием в Украине политической дискуссионной площадки, которая займется вопросами налаживания добрососедских и партнерских отношений с Россией и выработкой решений по признанию российского статуса Крыма", – сказал Цеков.

По его словам, создание любой другой площадки, конечной целью которой не является признание Крыма "частью" России, – это якобы пустая трата времени, ведь Крым является "законной территорией России".

"Не стоит даже и пытаться. Все подобные бесперспективные инициативы киевских властей провалятся, не успев начаться. Никто в цивилизованном мире не будет обсуждать Крым, так как осознают очевидный факт, что это законная и историческая территория России", – высказался "сенатор" оккупантов.

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