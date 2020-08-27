Председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаил Саакашвили может оказаться за решеткой

В частности, оказалось, что бывший глава государства в Грузии находится в розыске, поэтому его ждут арест и тюрьма.

Об этом рассказала журналистам министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, комментируя заявление Саакашвили о возвращении в Грузию.

"Мы, конечно же, будем приветствовать, если Михаил Саакашвили найдет в себе силы и приедет в Грузию. Его ждет процедура задержания на границе и грузинская тюрьма", - заверила Цулукиани.

Представительница Минюста добавила, что Саакашвили находится в розыске, в отношении него судом было вынесено несколько приговоров.

Также ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию. Также он назвал Украину своим вторым домом и поблагодарил судьбу за все события последних семи лет, которые он пережил здесь.

"За эти семь лет не было ни одного дня, чтобы я не интересовалась Грузией, и я точно знаю, что моя работа на посту президента и многое, что мы создали сегодня, до сих пор сохраняется и работает, но в то же время, когда я слышу грузинские новости, и я знаю, что я понимаю и знаю, что мы можем жить намного лучше и каждый грузин может быть богатым, и мы можем это сделать вместе! Я возвращаюсь!, - заявил экс-президент Грузии.

Напомним, Саакашвили поведал о мистическом несчастье: "Пожал руку - перелом в пяти местах".

Как сообщала Politeka, Михо Саакашвили посетовал на нищенскую зарплату: "За $1,5 тысячи нельзя ребенку мороженое купить".

Также Politeka писала, что Саакашвили не сдержался и наговорил украинцам лишнего, видео стычки.