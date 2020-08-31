Политик и предприниматель Давид Жвания обратился к грузинам и украинцам по поводу "афериста" Михаила Саакашвили

Соответствующее обращение опубликовано на YouTube-канале Жвании, передает Рoliteka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, политик прокомментировал последние заявления Саакашвили, который внезапно вернулся в большую политику, а также раскрыл его сговор с Петром Порошенко во время президентства последнего.

"Друзья, не слушайте его, не верьте ему. Саакашвили - это политический аферист и агент кучи разведок. Порошенко в свое время использовал его в качестве противовеса Яценюку. Все знают, что из этого вышло. Порошенко был уверен, что сможет контролировать Саакашвили с помощью Василия Бурбы. У Бурбы есть компромат на Саакашвили. Все знают историю о том, как в Грузии пытали людей в Гландской тюрьме: там были не только представители организованных преступных сообществ, но и политические противники Саакашвили... Я не знаю, почему эти записи еще не обнародовали – видимо, запретили американские хозяева Саакашвили. Но рано или поздно они станут достоянием общественности и всем, кто еще верит Саакашвили будет очень стыдно", - заявил Жвания.



Политик обратился к руководству Грузии с призывом посадить Саакашвили. И также с предупреждением президенту Украины Владимиру Зеленскому - "избавиться от агентов иностранных разведок с грузинскими корнями, которые окопались в Украине и вредят".

"Я снова заявляю, что готов помочь разоблачить преступников. Госпожа генеральный прокурор – никого не бойтесь, действуйте. Открывайте уголовные дела, вызывайте меня на допрос. Мы вместе можем наказать этих людей, избавить от них нашу страну", - подытожил Жвания, выразив готовность сотрудничать с Офисом Генпрокурора Украины, и его главой Ириной Венедиктовой.

Напомним, что Саакашвили светит тюрьма: политику вынесено несколько приговоров, "Его ждет процедура..."

Как сообщала Politeka, Михо Саакашвили посетовал на нищенскую зарплату: "За $1,5 тысячи нельзя ребенку мороженое купить".

Также Politeka писала, что Саакашвили не сдержался и наговорил украинцам лишнего, видео стычки.