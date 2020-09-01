А как вам такие кандидатуры?

Партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в меры Тернополя Виктора Гевко

Как передает Politeka.net, решение было принято 31 августа, на съезде партии.

Виктор Гевко принимал участие в шоу "Рассмеши комика", "Бойцовский клуб" и студии "Квартал 95".

Стоит отметить, что Виктор Гевко не только комик, но еще и сценарист. Он также был капитаном команды КВН "V.I.P.", трехкратным победителем шоу "Рассмеши комика", актером и автором "Страна У".

В сети уже начались бурные обсуждения такой кандидатуры на пост градоначальника Тернополя. Украинцы довольно резко восприняли такую новость, вспомнив и кандидатуры в других городах

"Вам то поржать, а нам не дай Бог з ним жить", "С такими темпами, скоро по всей Украине будут сидеть участники лига смеха...", "В Одессе тоже юморист в мэры от СН баллотируется.. Не государство, а комик -шоу какое-то... ", "Если люди на выборах проголосуют за этих выдвиженцев, государство переименуют в "95 квартал"!", "Лозунг Зе. Не вытянем экономику страны, то хоть рассмешим!!!!", "Ну и страна будет...обхохочешся...", - писали украинцы в сети.

Напомним, местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

Напомним, появились фото нардепши, которую Слуги народа решили навязать Зеленскому.

Как сообщала Politeka, "слуги народа" опозорились бесстыдными обсуждением на камеру своей горячей коллеги.

Также Politeka писала, что слуга народу засветил в Раде лишнее, скандальное фото облетело сеть.



