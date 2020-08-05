Волонтер и блогер Наталья Юсупова высказалась о "русском мире" в Украине

По ее словам, информационная пропаганда русского мира очень мощная и подготовленная, каждое слово продумано и должно убивать мозг. В Украине существует из-за этого разделение среди украинцев.

Об этом она написала 2019 года в своем блоге на страницах издания Обозреватель.

"Ни в одной стране мира, нет такого разделения, где можно открыто и со всей ненавистью поливать, разрывая внутри общество в клочья. Демократия в цивилизованных странах строго охраняет интересы страны и общего для народа знаменателя", - объяснила она.

Она отметила, что многие пропагандисты кричат якобы украинцы не желают мира, поэтому и не могут прекратить войну на Донбассе. А на российском ТВ и вовсе звучат идеи, что украинцы воюют сами с собой, только вот интересно где же боевики берут оружие и танки российского производства.

"У росиян, нет чести сказать, что они воюют против украинцев, это трусость и наглость, но они так делают всегда. Мы, кто действительно хотим мира в нашей стране, понимает, что оккупанты должны убрать свои войска с украинской территории и будет мир, разве не так??? Ну а как? Любите Россию, да кто ж Вам не даёт там жить, уезжайте? Уехали и забыли, так нет, Вы каждый день проклинаете страну в которой живете, людей, которые пришли защитить свои территории", - отметила волонтер.

Кроме того Юсупова не сдержалась и разнесла защитников "русского мира", которые верят всему, что показывают на российском ТВ, не пытаясь увидеть истину в новостях других стран.

"Вы просто оглянитесь и посмотрите как Вы гниете, все старое, убогое и нищенское, это жизнь? Бедные, но гордые, это только в советских фильмах, в реальности бедные, голодные и злые, больше ничего. Выключите тв и увидите как Вашем мозге, медленно появляются лучи здравого смысла", - резюмировала волонтер.

Напомним, волонтер Юсупова объяснила Зеленскому, кто на самом деле спас Украину от китайского вируса.

Как сообщала Politeka, Юсупова резко высказалась о российских оккупантах.

Также Politeka писала, что волонтер Юсупова уличила Зеленского во лжи о Донбассе.