Народный депутат Гео Лерос прокомментировал решение "слуг народа" об исключении его из фракции

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение нардепа в соцсети.

Прежде всего он поблагодарил всех за теплые слова, в частности депутатов, "которые не испугались звонков из офиса президента".

Также гео Лерос заявил, что никакие запугивания его "не остановят"