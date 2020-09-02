Народный депутат Гео Лерос прокомментировал решение "слуг народа" об исключении его из фракции
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение нардепа в соцсети.
В комментариях пользователи соцсети выразили поддержку нардепу, а также поблагодарили его за такую позицию.
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"Спасибо! Горжусь!", "Смелый поступок!", "Как вы могли поверить Зе?", "Спасибо, что не сломились под слоем зеленой плесени", - пишут под постом политика.
Как известно, фракция "Слуга народа" 1 сентября объявила, что приняла решение исключить нардепа Гео Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании украинского парламента 1 сентября Лерос упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а главу Офиса президента Андрея Ермака нардеп назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".
Напомним, Гео Лерос напомнил скандальные заявления кандидата в мэры Киева Верещук.
Ранее Politeka писала, что Гео Лерос устроил демарш Зеленскому прямо с трибуны Верховной Рады: "Вы стали пустым местом".
Также Politeka сообщала, что Гео Лерос заявил, что "слуги народа" “назначили" Верещук техническим кандидатом для Кличко.