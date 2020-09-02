Народный депутат Гео Лерос прокомментировал решение "слуг народа" об исключении его из фракции

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение нардепа в соцсети.

Прежде всего он поблагодарил всех за теплые слова, в частности депутатов, "которые не испугались звонков из офиса президента".
 
Также гео Лерос заявил, что никакие запугивания его "не остановят"
 
"Скажу лишь, вы можете открывать сколько угодно дел на меня, поджигать мое имущество, но, вы, подонки, меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом, в судах, парламенте, на улицах, на востоке и западе. Я буду среди миллиона людей, которые рано или поздно выйдут на улицу и скажут вам - нет", - написал он.

В комментариях пользователи соцсети выразили поддержку нардепу, а также поблагодарили его за такую позицию. 

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"Спасибо! Горжусь!", "Смелый поступок!", "Как вы могли поверить Зе?", "Спасибо, что не сломились под слоем зеленой плесени", - пишут под постом политика.

Как известно, фракция "Слуга народа" 1 сентября объявила, что приняла решение исключить нардепа Гео Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании украинского парламента 1 сентября Лерос упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а главу Офиса президента Андрея Ермака нардеп назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

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Напомним, Гео Лерос напомнил скандальные заявления кандидата в мэры Киева Верещук.

Ранее Politeka писала, что Гео Лерос устроил демарш Зеленскому прямо с трибуны Верховной Рады: "Вы стали пустым местом".

Также Politeka сообщала, что Гео Лерос заявил, что "слуги народа" “назначили" Верещук техническим кандидатом для Кличко.

 