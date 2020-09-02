Народний депутат Гео Лерос прокоментував рішення "слуг народу" про виключення його з фракції

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис нардепа в соцмережі.

Перш за все він подякував усім за теплі слова, зокрема депутатам, "що не злякались дзвінків з Офісу президента".

Також гео Лерос заявив, що жодні залякування його "не зупинять"