Народний депутат Гео Лерос прокоментував рішення "слуг народу" про виключення його з фракції
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис нардепа в соцмережі.
Як відомо, фракція "Слуга народу" 1 вересня оголосила, що прийняла рішення виключити нардепа Гео Лероса зі свого складу. Це сталося після того, як на засіданні українського парламенту 1 вересня Лерос дорікнув президентові України Володимиру Зеленському в тому, що до влади не прийшли обіцяні нові обличчя, а главу Офісу президента Андрія Єрмака нардеп назвав "агентом ГРУ Російської Федерації". Лерос заявив, що саме Зеленський доручив Єрмаку "виконувати всю брудну корупційну роботу".
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Нагадаємо, Гео Лерос нагадав скандальні заяви кандидата в мери Києва Верещук.
Раніше Politeka писала, що Гео Лерос влаштував демарш Зеленському прямо з трибуни Верховної Ради: "Ви стали порожнім місцем".
Також Politeka повідомляла, що Гео Лерос заявив, що "слуги народу" “призначили" Верещук технічним кандидатом для Кличка.