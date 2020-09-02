Народний депутат Гео Лерос прокоментував рішення "слуг народу" про виключення його з фракції

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис нардепа в соцмережі.

Перш за все він подякував усім за теплі слова, зокрема депутатам, "що не злякались дзвінків з Офісу президента".
 
Також гео Лерос заявив, що жодні залякування його "не зупинять"
 
"Скажу лише, ви можете відкривати скільки завгодно справ на мене, підпалювати моє майно, але, ви, покидьки, мене не зупините. Я буду боротися з вашим режимом, в судах, парламенті, на вулицях, на сході та заході. Я буду серед мільйона людей, що рано чи пізно вийдуть на вулицю, і скажуть вам - ні", - написав він.

Як відомо, фракція "Слуга народу" 1 вересня оголосила, що прийняла рішення виключити нардепа Гео Лероса зі свого складу. Це сталося після того, як на засіданні українського парламенту 1 вересня Лерос дорікнув президентові України Володимиру Зеленському в тому, що до влади не прийшли обіцяні нові обличчя, а главу Офісу президента Андрія Єрмака нардеп назвав "агентом ГРУ Російської Федерації". Лерос заявив, що саме Зеленський доручив Єрмаку "виконувати всю брудну корупційну роботу".

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Нагадаємо, Гео Лерос нагадав скандальні заяви кандидата в мери Києва Верещук.

Раніше Politeka писала, що Гео Лерос влаштував демарш Зеленському прямо з трибуни Верховної Ради: "Ви стали порожнім місцем".

Також Politeka повідомляла, що Гео Лерос заявив, що "слуги народу" “призначили" Верещук технічним кандидатом для Кличка.

 