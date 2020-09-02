Исключенный из «Слуги народа» нардеп Гео Лерос пригрозил Владимиру Зеленскому следствием в ответ на обвинения президента в том, что он якобы брал взятки

После скандального исключения депутата из президентской партии Зеленский в ответ на соответствующий вопрос заявил: «У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны».

Лероса явно оскорбили такие слава главы государства. В связи с этим бывший «слуга народа» опубликовал разгромный пост, адресованный президенту, на своей странице в Фейсбук.

«Господин Президент, я никогда не был чиновником, не клоун с 95 Квартала и не ларечный решала, мне взяток не дают. Вы всех оговариваете, как бабулька, эта привычка у вас сохранилась еще со времен службы пропагандистом олигархов», - написал Лерос.

Он также заявил, что не оставит без ответа обвинения президента во взяточничестве.

«Я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку», - заявил нардеп.

Также он сделал прогноз о том, как самого Зеленского будут вспоминать через много лет.

«Насчет предателя, запомните мои слова: ваш след в истории - это материалы дела о государственной измене!», - подытожил Лерос.

Напомним, 1 сентября, Гео Лерос жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в Верховной Раде, заявив, что президент "станет пустым местом в истории".

Позже появилась информация о его исключении из фракции.

Напомним, Зеленский отреагировал на оскорбительное высказывание Лероса.

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