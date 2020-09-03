Ради власти политик был готов на многое еще шесть лет назад

В 2014 году, когда в Украине началась война на Донбассе, президент Беларуси Александр Лукашенко оказался перед непростым выбором

Он планировал отправить войска республики на восток соседнего государства, о чем говорил еще 17 апреля с тогдашним премьер-министром Польши Дональдом Туском по телефону, передает телеграмм-канал «Белорусский Донбасс».

Правда, отмечает атвор, сначала о переговорах сообщили СМИ Беларуси, но затем информация о них была удалена.

Позже Лукашенко рассказывал, что после того, как в Украине разгорелся конфликт, ему сразу позвонили поляки, которым он готов был предложить «план диктатора». По словам Беларуси, он заявил, что если этот план не будет принят, значит поляков не интересует нормализация ситуация в Украине.

«Туск со мной согласился. Они не приняли этот план. И сейчас стыдливо прячут глаза», – подчеркивал политик.

В чем состоял план, Лукашенко долго умалчивал, пока не стало известно, что он хотел отправить на Донбасс армию Беларуси.

«Я готов был очень далеко пойти, когда речь шла о том плане, о котором рассказывали, вплоть до ввода… вплоть до использования своих Вооруженных сил, для того чтобы развести конфликтующие стороны. Я готов был, так тогда заваруха только начиналась… Я готов бы был использовать свои Вооруженные Силы. Не в качестве миротворцев, не ввести, а использовать свои Вооруженные силы. Как, в каком качестве – это, когда бы план реализовывался, мы бы смотрели: надо-не надо, нужно-не нужно», – рассказывал он в интервью ровно через полгода после общения с Туском.

В свою очередь Дональд Туск озвучил несколько иную версию тех событий. По его словам, Лукашенко предлагал ему убедить Евросоюз, что только он может быть гарантом мирного решения, а также предлагал поддержать его идею белорусско-украинского союза с ним как президентом двух государств.

Как отмечается в публикации, предложение Лукашенко говорило только об одном – ради власти он готов был перейти даже границы Беларуси.

«К общему счастью, тогда что-то удержало Лукашенко от этого безумного шага. Теперь же диктатору не до международных побед: приглашая в Беларусь российских силовиков, он ради сохранения личной власти готов превратить в Донбасс собственную страну», – подытожил автор.

Напомним, Лукашенко заговорил о воссоединении с Россией.

Как сообщала Politeka, Путин ответил на просьбу Лукашенко ввести войска РФ В Беларусь.

Также Politeka писала, что Лукашенко припугнул белорусов резней и привел в пример Украину.