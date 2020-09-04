У Государственного бюро расследований самый низкий антирейтинг из всех органов правопорядка

Как сообщает Politeka.net, об этом свидетельствуют данные социологического исследования, которое провел «Центр Разумкова» совместно с фондом «Демократические инициативы им. Илька Кучерива». Информацию приводит Телеграм-канал Klymenko Time.

Результаты опроса показали, как украинцы относятся к антикоррупционным органам, прокуратуре и судам:

НАБУ не доверяет 71%

САП не доверяет 70,5%

Антикоррупционному суду не доверяют 70%

НАЗК не доверяют 70%

Прокуратуре не доверяют 73%

Судам не доверяют 77,5%

ГБР не доверяют 63,3%

Ранее стало известно, что сотрудники ГБР разоблачили группировку, которая причастна к вымогательству денег у предпринимателя. По данным следствия, весной 2020 года к директору организации-победителя конкурса на закупку медицинских масок для ВСУ, обратились люди, которые потребовали предоставить им неправомерную выгоду из расчета 1 гривна с 1 маски для дальнейшей передачи должностным лицам Командования медицинских сил. В целом злоумышленники планировали получить более миллиона гривен, но сумму удалось уменьшить до 998 тысяч гривен.

17 августа 2020 года, под контролем правоохранителей члены группировки получили часть неправомерного требования в сумме 400 тысяч гривен, которые они распределили между собой, а через два дня после передачи второй части денег были задержаны два посредника: сотрудник Государственной инспекции энергетического надзора Украины и руководитель одного из управлений командования медицинских сил ВСУ.

Напомним, что следователи ГБР раскрыли схему по присвоению денег участников ООС: детали расследования

Как сообщала Politeka, ГБР задержало оперуполномоченного Нацполиции: "требовал 1500 долларов за ...".

Также Politeka писала, что Москаль обратился в ГБР с жалобой на Венедиктову через Геруса.