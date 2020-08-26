Сотрудники ГБР передали в суд дело против двух военнослужащих, которых подозревают в присвоении выплат для участников боевых действий в зоне ООС

Пресс-служба ведомства на официальном сайте сообщила о результатах расследования фактов мошенничества на сотни тысяч гривен, передает Politeka.net.

Следователи территориального управления ГБР во Львове выяснили, что двое военных из воинской части во Львовской области за март-август 2019 года получили выплаты в размере 272 тысячи гривен, хотя на тот момент даже не служили в ВСУ и не находились в зоне боевых действий на Донбассе. По данным следствия, в схему был вовлечен также командир батальона, который помогал уклоняться от несения службы в обмен на денежное вознаграждение - за все время он получил 100 тысяч гривен.

Сейчас фигурантов дела подозревают в уклонении от военной службы, предоставлении неправомерной выгоды, а также мошенничестве ради завладения военным имуществом. Такие правонарушения предусмотрены ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 409, ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, военнослужащим грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Пресс-служба отметила, что процессуальное руководство в этом уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Львовского гарнизона Западного региона, а оперативное сопровождение - ГУ военной контрразведки СБУ.

Напомним, что нардепы обратились в ГБР по поводу махинаций НКРЭКУ и " Центрэнерго"

Как сообщала Politeka, ГБР задержало оперуполномоченного Нацполиции: "требовал 1500 долларов за ...".

Также Politeka писала, что Москаль обратился в ГБР с жалобой на Венедиктову через Геруса.