Государственное бюро расследований по горячим следам задержало оперуполномоченного отделения полиции в Одесской области

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что представители силовой структуры в Николаеве задержали одесского правоохранителя на взятке, которая составила 1500 долларов. Оперуполномоченный требовал крупную сумму от семьи гражданина, чтобы скрыть его виновность.

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На данный момент рассматривается мера пресечения оперативнику, согласно  ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды совмещенном с вымогательством).

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Согласно Кодексу, предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы сроком на от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Помимо этого, остается право лишения занимать определенные должности от трех лет.

Недавно мы сообщали о том, что сотрудники ГБР поймали полицейского с поличным. Черкасскому правоохранителю предъявили подозрения в торговле наркотиками.

Согласно следствию, замначальника одного из отделов ГУ НПУ в Черкасской области в период с июня по июль незаконным путем приобретал, а также хранил и занимался перепродажей наркотических средств.

Если в суде будет доказана виновность полицейского, то ему грозит тюремный срок от 6 до 10 лет с последующей конфискацией имущества.

Напомним, ГБР предотвратило резонансное преступление.

Как сообщала Politeka, следователи ГБР предотвратили убийство заместителя мэра Черкасс.

Также Politeka писала, что ГБР и СБУ разоблачили банду правоохранителей.