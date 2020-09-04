Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский прокомментировал скандал с назначением пожизненной государственной стипендии отцу Владимира Зеленского
Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал на своей страничке в Facebook.
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Ранее мы сообщали, что отец президента Украины Владимира Зеленского, Александр Семенович, высказался о скандале вокруг назначения ему пожизненной государственной стипендии
По словам отца гаранта, инициаторами выступили его коллеги, а не сын.
Напомним, 2 сентября на рассмотрение Кабинета Министров должны были вынести утверждения проекту указа президента о назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования. Среди них был и отец президента Александр Зеленский.
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