Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский прокомментировал скандал с назначением  пожизненной государственной стипендии отцу Владимира Зеленского

Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал на своей страничке в Facebook.

"Если для отца-профессора важны 2500 гривен научной стипендии - это значит только то, что ни он, ни его сын не воруют. Точка", - уверен нардеп.

 В комментариях под постом нардепа украинцы разделились на два лагеря: одни поддержали такое мнение Дубинского, другие - обвили президента и его отца в меркантильности.

"Это значит забрать, подобрать всё до крошки, до нитки, нахлабучить везде где можно, не пропустить и гроша. Всё выдрать. Это безграничная, безмерная абсолютная жадность", "Согласен и дубинским - 2,500 не о чем. Его отец честный, порядочный преподователь, заслуживает больше!", "Правильно! Дубинский верно сказал. Знаете, сколько получает доктор наук, профессор в провинции? Не более десятки грязными. Поэтому стоит добавить...", "Вот насмешил ... то есть сын-миллионер с домами по всему миру не может обеспечить достойную старость своему отцу ???? Лучше вот так позориться на всю страну пожизненной пенсией? Вы с ума сошли ????", - писали в сети.
 

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Ранее мы сообщали, что отец президента Украины Владимира Зеленского, Александр Семенович, высказался о скандале вокруг назначения ему пожизненной государственной стипендии

По словам отца гаранта, инициаторами выступили его коллеги, а не сын.

Напомним, 2 сентября на рассмотрение Кабинета Министров должны были вынести утверждения проекту указа президента о назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования. Среди них был и отец президента Александр Зеленский.

Напомним, что Зеленский поставил точку в споре с Коломойским, стала известна судьба ПриватБанка: «В ближайшие дни…»

Как сообщала Politeka, Зеленский прошел первое испытание в должности президента: "По-пацански".

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