Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский прокомментировал скандал с назначением пожизненной государственной стипендии отцу Владимира Зеленского

Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал на своей страничке в Facebook.

"Если для отца-профессора важны 2500 гривен научной стипендии - это значит только то, что ни он, ни его сын не воруют. Точка", - уверен нардеп.

В комментариях под постом нардепа украинцы разделились на два лагеря: одни поддержали такое мнение Дубинского, другие - обвили президента и его отца в меркантильности.