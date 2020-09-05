Государственное бюро расследований получило самый низкий антирейтинг среди правоохранительных органов

Как сообщает Politeka.net, это показало социологическое исследование, проведенное «Центром Разумкова» в сотрудничестве с фондом «Демократические инициативы им. Илька Кучерива». Результаты опубликовали на официальном сайте.

Во время соцопроса украинцы рассказали, как относятся к судебной системе, антикоррупционным органам и прокуратуре. Выяснилось следующее:

НАБУ не доверяет 71%

САП не доверяет 70,5%

Антикоррупционному суду не доверяют 70%

НАЗК не доверяют 70%

Прокуратуре не доверяют 73%

Судам не доверяют 77,5%

Антикоррупционному суду (ВАКС) не доверяют 70%

Национальной полиции не доверяют 58%

ГБР не доверяют 63,3%

Результаты исследования также продемонстрировали отношение граждан к другим украинским органам:

ГСЧС доверяют 53%

Добровольческим батальонам доверяют 53%

Госпогранслужбе доверяют 52%

СМИ Украины доверяют 50%

Нацгвардии доверяют 49%

Общественным организациям доверяют 47%

СБУ доверяют 35%

Нацполиции доверяют 31%

Ранее стало известно, что ГБР остановила группировку, которая вымогала деньги у бизнесмена. По данным следствия, весной злоумышленники обратились к директору компании-победителя конкурса на покупку медицинских масок для ВСУ и потребовали по 1 гривне за каждую маску для дальнейшей Командованию. Общая сумма неправомерной выгоды составила бы почти миллион гривен, если бы правоохранители не задержали посредников при передаче денег.

Напомним, что следователи ГБР раскрыли схему по присвоению денег участников ООС: детали расследования

Как сообщала Politeka, ГБР задержало оперуполномоченного Нацполиции: "требовал 1500 долларов за ...".

Также Politeka писала, что Москаль обратился в ГБР с жалобой на Венедиктову через Геруса.