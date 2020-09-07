Как передает Politeka, об этом написал военный эксперт Алексей Арестович на своей странице в соцсети.

Первой причиной, по словам блогера и военного эксперта, является "нежизнеспособность" образований "ЛНР" и "ДНР". Это стало особенно видно во время перемирия, которое продолжалось на Донбассе в течение последнего месяца.

"Перемирие разрушает так называемые "ЛНР" и "ДНР" быстрее, чем война", - написал Арестович.

Он напомнил, что изначально Кремль создавал "республики" с единственной целью: для войны против Украины. И без этой войны разложение псевдореспублик только усилилось.

"Это военные организации... проще говоря, ОРДЛО не может с нами не воевать, потому что тогда не будет ОРДЛО", - написал Арестович.

За все годы войны, как подчеркнул эксперт, Россия не сделала ничего, чтобы "ДНР" и "ЛНР" превратились во что-то более или менее жизнеспособное. Кремлю это просто не нужно, потому что в РФ хотят видеть "республики" в составе Украины и через них влиять на Киеве.

Второй причиной срыва перемирия, по мнению Арестович, является то, что Москве не удается повлиять на Украину на переговорах в Минске. Кремль прибегает к отчаянному методу: шантажирует кровопролитием, чтобы сделать украинскую власть более покладистой.

Еще одним инструментом давления, по словам Арестовича, являются и будущие масштабные учения войск РФ "Кавказ-2020", которые пройдут у границ Украины и в анексованому Крыму.