Нардеп 8-го созыва Верховной Рады Борислав Береза возмущен равнодушием президента Украины к смертям бойцов на Донбассе
Напомним, что 6 сентября, в результате вражеских обстрелов на Донбассе и подрывов на неизвестных устройствах погибло трое воинов ВСУ, еще трое защитников получили ранения. При этом никакой реакции от президента Украины до сих пор нет.
На своей странице в Facebook Борислав Береза высказал возмущение из-за реакции на это офиса президента.
Нардеп отмечает, что самое удивительное, что президент Украины молчит, словно нечего не произошло и перемирие и дальше соблюдается без каких-либо нарушений.
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"Владимир Зеленский молчит. И действительно, если ты рассказываешь, что в твоей голове война закончилась и обнадеживающе врешь, что веришь в окончание войны после Норманской встречи в этом году, то видимо тебе нечего сказать, когда убивают граждан страны в которой ты играешь президента, потому что это выходит за пределы сценария которой тебе пишут в ОП", - возмущен Береза.
Он также добавил, что уже предвчувствует, каким будет следующий видеоролик с президентом.
"Интересно видосик будет? И если будет, то о чем? Вариантов много - от поедания хотдога на заправке до стояния в очереди в аптеке за маской. А пока мы будем наблюдать, как президент молчит. Это у него удается", - резюмировал он.
Стоит отметить, что в Телеграм-канале Резидент появилась информация, что их инсайдер в ОП рассказал, что действия ДНР/России по срыву перемирия носят провокационный характер.
Якобы успехи Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе не нравятся Кремлю, который перед местными выборами в Украине решил сыграть на стороне ОПЗЖ и ЕС.
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