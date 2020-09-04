Батько президента України Володимира Зеленського, Олександр Семенович, висловився про скандал навколо призначення йому довічної державної стипендії

За словами батька гаранта, ініціаторами виступили його колеги, а не син.

"З нашого інституту висунули дві кандидатури - мене і ще одну людину. Таких як я - повно по всій Україні. Це щороку вручають такі стипендії. І при Порошенку таке було. І мене на стипендію висунули не тому, що я тато Зеленського - воно Мені не треба. Колектив інституту мене висунув, на науковій раді. Я навіть не знав результат - ось це вперше від вас чую. А ви думаєте, це блат від президента?",- заявив Олександр Семенович.

Також він підкреслив, що не потребує цієї стипендії, оскільки тих грошей, які він зараз отримує, йому достатньо для життя.

"Я 28 років на об'єктах пропрацював, на живих, а не на хабарах. Моя позиція - що треба нагороджувати людей у вищій школі, це правильно. А що, потрібно було заборонити колективу висувати моє прізвище? Вони мене висунули, я при чому? Мене подавали вже на заслуженого діяча науки і техніки, і т. д., я відмовлявся. А цього разу вирішив не відмовлятися. А чому я повинен відмовлятися (від стипендії - ред.)?",- зазначив він.

Нагадавши, 2 вересня на розгляд Кабінету Міністрів мали винести затвердження проекту Указу президента про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти. Серед них є батько президента Олександр Зеленський.

Згодом стало відомо, що це питання зняли з розгляду.

Пізніше, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що список по довічних стипендіях, буде розширюватися.

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