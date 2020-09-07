Председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеил Саакашвили может получить высокую должность в Грузии
В частности гузинское оппозиционное объединение "Сила в единстве" назвало бывшего президента страны Михеила Саакашвили кандидатом в премьер-министры, передает "Грузия Online".
О таком решении 7 сентября заявил лидер партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе.
Ожидается, что вечером Саакашвили сделает специальное заявление в связи со своими планами по возвращению в Грузию и объявит о том, что метит на пост премьера.
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"Саакашвили должен вернуться в Грузию, он должен встретиться со своим народом лицом к лицу. Именно поэтому "Единое национальное движение" и все партии, входящие в Объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии", – пояснил Вашадзе.
Также ранее сообщалось, что бывший глава государства в Грузии находится в розыске, поэтому его ждут арест и тюрьма. Об этом рассказала министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.
"Мы, конечно же, будем приветствовать, если Михаил Саакашвили найдет в себе силы и приедет в Грузию. Его ждет процедура задержания на границе и грузинская тюрьма", - заверила Цулукиани.
Напомним, Саакашвили поведал о мистическом несчастье: "Пожал руку - перелом в пяти местах".
Как сообщала Politeka, Михо Саакашвили посетовал на нищенскую зарплату: "За $1,5 тысячи нельзя ребенку мороженое купить".
Также Politeka писала, что Саакашвили не сдержался и наговорил украинцам лишнего, видео стычки.