В Офисе президента Украины отреагировали на обстрелы украинских военных на Донбассе

В частности, представители президента расценили обстрелы оккупационными войсками позиций ВСУ на Донбассе 6 сентября как два отдельные случая и призвали Россию вмешаться в ситуацию.

Об этом говорится в комментарии ОПУ изданию "Укринформ".

Украина требует от РФ повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей с целью сохранения режима прекращения огня.

Там подчеркнули, что накануне президент Владимир Зеленский дал команду и провел специальное совещание по обстрелам террористических организаций "Л/ДНР", из-за которых один украинский военный погиб и один был ранен.

В ведомстве напомнили, что в течение 41 дня режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня не было ни одной боевой потери среди украинских военных.

"Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня, что доказано СММ ОБСЕ. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизни украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника", – говорится в сообщении.

Напомним, новая встреча Зеленского и Путина: в МИД неожиданно раскрыли все карты.

Как писала Politeka, волонтер не понял сути претензий украинских артистов к Зеленскому.

Также Politeka сообщала, что отец Зеленского объяснил, почему заслужил пожизненную стипендию



