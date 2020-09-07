В Офисе президента Украины отреагировали на обстрелы украинских военных на Донбассе
В частности, представители президента расценили обстрелы оккупационными войсками позиций ВСУ на Донбассе 6 сентября как два отдельные случая и призвали Россию вмешаться в ситуацию.
Об этом говорится в комментарии ОПУ изданию "Укринформ".
Украина требует от РФ повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей с целью сохранения режима прекращения огня.
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Там подчеркнули, что накануне президент Владимир Зеленский дал команду и провел специальное совещание по обстрелам террористических организаций "Л/ДНР", из-за которых один украинский военный погиб и один был ранен.
В ведомстве напомнили, что в течение 41 дня режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня не было ни одной боевой потери среди украинских военных.
"Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня, что доказано СММ ОБСЕ. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизни украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника", – говорится в сообщении.
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