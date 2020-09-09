Президент Украины Владимир Зеленский может отдать приказ к наступлению на Донбасс, поскольку в ОП не видят присутствия военных РФ в ОРДЛО
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог и социолог Виктор Небоженко на своей страницу в Facebook.
"Если, по версии Офиса президента, ОРДЛО не имеет прямого отношения к Москве, а российских военных нет на Донбассе, то что стоит президенту Украины, Главнокомандующему (Владимиру Зеленскому - ред.) отдать приказ разгромить сепаратистов Донбасса и освободить оккупированные территории. Ведь наши вооруженные силы гораздо сильнее «незаконных вооруженных формирований» сепаратистов", - иронично отметил эксперт, намекая на не совсем понятную реакцию ОП на срыв перемирия на Донбассе.
Небоженко также подчеркнул, что если по версии Офиса президента, в сепаратистских республиках нет войск России, то это будет историческим шансом для Украины.
"Здесь надо спешить, пока в политическом руководстве страны, в окружение президента Украины не появились путинские «кроты», скрытые сторонники Кремля, уговаривающие президента Зеленского поиграть с Москвой в опасную «миротворческую» игру, в «кошки- мышки»", - уверен эксперт.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Концерт Киркорова оказался под угрозой из-за фанатки, устроившей стриптиз перед артистом: кадры позора
Пополнение в семье Дмитрия Комарова, появились трогательные фото: "Как думаете, мальчик или девочка?"
Полураздетую Ивлееву из «Орла и решки» подняли на смех за фото в обносках: «Стиль Тарзана»
Скандал на "Танцях з зірками", решение судей ошеломило зрителей: "Несправедливо, это одна из лучших пар"
Ранее мы сообщали, что журналист и представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш раскритиковал реакцию Офиса президента на сообщение о погибших и раненных на фронте.
"Нас своей "крайней обеспокоенностью", на фоне наших смертей, уже "западные партнеры" достали. Ребята из ОП, выбросьте вы этот речевой оборот из употребления. Не вкладывайте его в уста президента. Он уже звучит как издевательство", - отметил он.
Напомним, Украина оплакивает мужественного воина, что известно о Герое.
Как сообщала Politeka, ЧП на Донбассе: бойцы ВСУ бесследно исчезли на передовой, срочное обращение штаба.
Также Politeka писала, что на Донбассе оборвалась жизнь защитника Украины: известны подробности трагедии.