Президент Украины Владимир Зеленский может отдать приказ к наступлению на Донбасс, поскольку в ОП не видят присутствия военных РФ в ОРДЛО

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог и социолог Виктор Небоженко на своей страницу в Facebook.

"Если, по версии Офиса президента, ОРДЛО не имеет прямого отношения к Москве, а российских военных нет на Донбассе, то что стоит президенту Украины, Главнокомандующему (Владимиру Зеленскому - ред.) отдать приказ разгромить сепаратистов Донбасса и освободить оккупированные территории. Ведь наши вооруженные силы гораздо сильнее «незаконных вооруженных формирований» сепаратистов", - иронично отметил эксперт, намекая на не совсем понятную реакцию ОП на срыв перемирия на Донбассе.

Небоженко также подчеркнул, что если по версии Офиса президента, в сепаратистских республиках нет войск России, то это будет историческим шансом для Украины.

"Здесь надо спешить, пока в политическом руководстве страны, в окружение президента Украины не появились путинские «кроты», скрытые сторонники Кремля, уговаривающие президента Зеленского поиграть с Москвой в опасную «миротворческую» игру, в «кошки- мышки»", - уверен эксперт.

Ранее мы сообщали, что журналист и представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш раскритиковал реакцию Офиса президента на сообщение о погибших и раненных на фронте.

"Нас своей "крайней обеспокоенностью", на фоне наших смертей, уже "западные партнеры" достали. Ребята из ОП, выбросьте вы этот речевой оборот из употребления. Не вкладывайте его в уста президента. Он уже звучит как издевательство", - отметил он.