У Києві намагалися спалити автомобіль Tesla Model X

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на Оглядач і повідомлення в соцмережах.

Згідно з інформацією від джерела видання в правоохоронних органах, автомобіль належить екс-керівнику офісу президента Андрію Богдану.

Повідомляється, що невідомі поставили на машину сумку, після цього і почалася пожежа.

Також відомо, що авто стояло на вулиці, а не в гаражі у зв'язку з тим, що ним користувався не сам Богдан, А його брат.

Telegram-канал Київ24 уточнює, що НП сталася у дворі будинку на вулиці Юності, 8. Автомобіль загорівся поруч з будкою охорони парковки.

Вогонь з Tesla перекинувся ще на одне авто, проте його встигли відтягнути.

Politeka повідомляла, що колишній глава офісу президента Андрій Богдан пригрозив президенту Володимиру Зеленському компроматом. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, після виходу інтерв'ю з Зеленським, в якому президент розповів, як зіпсувала Богдана влада.

"Правила ділової етики не дозволяють порядним людям коментувати період спільної діяльності, навіть у випадку, коли ці люди розійшлися», - заявив Богдан, якому очевидно не сподобалися ремарки Зеленського.

Андрій Богдан після звільнення з посади голови офісу президента України щосили розважається на Сейшелах.

Політик раніше вже ділився з українцями фотографіями зі своєї відпустки на райському курорті на своїй сторінці у Фейсбук, передає Politeka. Однак, як з'ясувалося, навіть у такому прекрасному місці у Богдана виникли проблеми. Про це він розповів у своєму новому пості.

"Дівчатка тут така справа)))) приїхав на Сейшели а тут скукатища... Ніхто не хоче прилетіти в гості??? Підтримати так би мовити в скрутну хвилину))))) А то зовсім ізгоревался я))) безвладдя», - написав політик.

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