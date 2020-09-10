Те, кто ликвидирует российских офицеров во время совместного патрулирования позиций ВСУ в районе Шумов, получат полную поддержку гражданского общества

Как передает Politeka, такое мнение высказал украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети.

"Выполнять преступные приказы нельзя. Поэтому человек, который завтра ликвидирует генерал-майора ВС РФ Руслана Вахитова, а также других российских офицеров - участников "инспектирования" позиций ВСУ, организованного по приказу президента, заслужит почет и уважение в истории Украины. Такой поступок надежно сорвет вообще все эти опереточные попытки "заглянуть в глаза", - написал Бутусов.

По мнению журналиста, срыв и отмена приказа Зеленского - это в данном случае важная задача для сохранения независимости Украины.

"Да, это такой приказ, не выполнять который - честь. Тот, кто сорвет "прекращения огня" и подвергнется преследованию власти, без сомнения, получит полную поддержку гражданского общества", - уверен Бутусов.

Ссылаясь на собственные источники, Бутусов отметил, что на данный момент штаб Операции Объединенных сил не получил письменного приказа на проведение "инспекции".

"А для истории и для уголовного дела нужен письменный приказ. Чтобы было видно, кто несет ответственность, кто "обеспечивает безопасность" россиянам. Военнослужащий, который подпишет приказ допустить противника для "инспектирования" позиций, и будет выполнять такой приказ, в историю войны за независимость войдет как предатель своей страны", - уверен журналист.

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