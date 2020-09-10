Те, кто ликвидирует российских офицеров во время совместного патрулирования позиций ВСУ в районе Шумов, получат полную поддержку гражданского общества
Как передает Politeka, такое мнение высказал украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети.
"Выполнять преступные приказы нельзя. Поэтому человек, который завтра ликвидирует генерал-майора ВС РФ Руслана Вахитова, а также других российских офицеров - участников "инспектирования" позиций ВСУ, организованного по приказу президента, заслужит почет и уважение в истории Украины. Такой поступок надежно сорвет вообще все эти опереточные попытки "заглянуть в глаза", - написал Бутусов.
По мнению журналиста, срыв и отмена приказа Зеленского - это в данном случае важная задача для сохранения независимости Украины.
Фреймут раскрыла подробности о своем тяжелом диагнозе, что будет с "Танцями": "Истощает душу, мутные и темные мысли..."
Обнаженную звезду "Евровидения" Кончиту Вурст застали в объятиях молодого красавца: «Моя Богиня!»
Концерт Киркорова оказался под угрозой из-за фанатки, устроившей стриптиз перед артистом: кадры позора
Украинцев завалили новыми штрафами, важное заявление: "Если оплачивается в течение 10 дней..."
"Да, это такой приказ, не выполнять который - честь. Тот, кто сорвет "прекращения огня" и подвергнется преследованию власти, без сомнения, получит полную поддержку гражданского общества", - уверен Бутусов.
Ссылаясь на собственные источники, Бутусов отметил, что на данный момент штаб Операции Объединенных сил не получил письменного приказа на проведение "инспекции".
"А для истории и для уголовного дела нужен письменный приказ. Чтобы было видно, кто несет ответственность, кто "обеспечивает безопасность" россиянам. Военнослужащий, который подпишет приказ допустить противника для "инспектирования" позиций, и будет выполнять такой приказ, в историю войны за независимость войдет как предатель своей страны", - уверен журналист.
Напомним, ВСУ будут патрулировать Донбасс вместе с оккупантами: новое решение ТКГ возмутило украинцев.
Как сообщала Politeka, ЧП на Донбассе: бойцы ВСУ бесследно исчезли на передовой, срочное обращение штаба.
Также Politeka писала, что на Донбассе оборвалась жизнь защитника Украины: известны подробности трагедии.