Николай Азаров был одним из лучших премьер-министров Украины

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Богдан отметил, что после того, как Азаров сбежал в РФ не встречался с ним, но считает его одним из лучших премьер-министров Украины.

"Я считаю, да. Я не хочу, там... пока не дело говорить о Майдане, да? Это, наверное, история оценит. Но я вам хочу сказать, что Микола Янович останавливал очень много глупостей. И очень много... И если бы не Микола Янович, наверное, Майдан был бы еще раньше", - уверен Богдан.

Также он подчеркнул, что Азарову было "трудно" на своем посту.



"И я точно уверен, что он честный человек, он не давал воровать. Хотя было трудно ему, как всегда: президент давал указания премьер-министру, и спорить с ним было очень трудно. Но он очень опытный бюрократ, он умел сказать "нет" правильно", - считает Богдан.





Напомним, Николай Азаров был премьер-министром Украины с марта 2010-го по январь 2014 года. После смены власти в 2014 году покинул страну и сейчас проживает в России.





Напомним, беглый Азаров назвал Украину "колонией" и нашел виновных: "весеннее обострение".

Как сообщала Politeka, Азаров пошел против пропаганды Кремля и удивил словами об Украине: «Абсолютное зло».

Также Politeka писала, что Николай Азаров ошарашил украинцев: «на коксе сидит».