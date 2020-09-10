"Они очень испугались. Власти отменили "инспектирование" с террористами-оккупантами - источник. В офисе президента якобы в срочном порядке временно или полностью отменили так называемое "инспектирование". Причина не называется, однако вполне понятно, что Зеленский и его офис испугались реакции общества и сегодняшней акции под Офисом президента", - написал эксперт.

При этом он подчеркнул, что это вовсе не означает, что капитуляция Украины на Донбассе отменяется.

"Это не значит, что власть откладывает договоренности с Кремлем. Они просто очень боятся. Нас всех. И это наша сила. Держим порох сухим и отстаиваем нашу страну!"- призывал Смолий.

Впоследствии эксперт добавил, что представитель Украины в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук уже заявил, что "совместное инспектирование" все же полностью отменяется. Объясняется это тем, что Кремль выдвинул новые требования. Какие именно - пока не сообщается.