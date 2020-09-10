У Зеленского решили отменить "совместное инспектирование" позиций ВСУ на Донбассе, потому что испугались реакции украинского общества
Как передает Politeka, такое мнение высказал политический эксперт Андрей Смолий на своей странице в соцсети.
"Они очень испугались. Власти отменили "инспектирование" с террористами-оккупантами - источник. В офисе президента якобы в срочном порядке временно или полностью отменили так называемое "инспектирование". Причина не называется, однако вполне понятно, что Зеленский и его офис испугались реакции общества и сегодняшней акции под Офисом президента", - написал эксперт.
При этом он подчеркнул, что это вовсе не означает, что капитуляция Украины на Донбассе отменяется.
"Это не значит, что власть откладывает договоренности с Кремлем. Они просто очень боятся. Нас всех. И это наша сила. Держим порох сухим и отстаиваем нашу страну!"- призывал Смолий.
Впоследствии эксперт добавил, что представитель Украины в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук уже заявил, что "совместное инспектирование" все же полностью отменяется. Объясняется это тем, что Кремль выдвинул новые требования. Какие именно - пока не сообщается.
Как известно, о "совместном инспектировании" позиций ВСУ в районе Шумов было объявлено в среду, 9 сентября. Такое решение вызвало бурную реакцию среди общества и украинский военных.
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