Командир 503-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ підполковник Вадим Сухаревський виступив із заявою до українців

Зокрема, його заява стосується запланованого інспектування українських позицій під Шумами спільно з терористами "ДНР". Воїн підкреслив, що сумніватися в готовності захисників до зустрічі з окупантами немає жодних підстав.

Його заява була опублікована на офіційній сторінці 503-го ОБМП у Facebook.

"Ми, Борсуки, неодноразово демонстрували власну міць і холодний розум, і в нинішній ситуації не змінюємо цим традиціям. Станом на зараз, усвідомлюючи оперативну ситуацію, ми повністю готові до будь-яких дій з боку агресора, що і потрібно від армійського підрозділу. За рішенням командування Об'єднаних сил ми при першому наказі готові вступити в бій з ворогом і розтрощити його",- запевнив командир морпіхів.

Крім того, він підкреслив, що останнім часом була розгорнута компанія для дискредитації бійців ЗСУ, тому він визнав "диванних теоретиків" не створювати інсуацій і хайпа в Інтернеті.

"Разом з тим, аналізуючи інформаційну кампанію, розгорнуту для дискредитації 503-го ОБМП зокрема, і української армії в цілому, ми наполягаємо, щоб диванні теоретики і самопроголошені світила пера не перемішували наше ім'я з політичними інсинуаціями та брудом для створення хайпа і отримання віртуального визнання. Ми-морпіхи! Ми-Борсуки! Ми міцно тримаємо свою зброю! Смерть ворогам! Маю честь", - підкреслив Сухаревський.

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