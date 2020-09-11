Народный депутат Максим Бужанский резко ответил своему коллеге Святославу Вакарчуку на критику попурри ко Дню Независимости

Как передает Politeka.net, соответственный пост появился в Telegram-канале "Слуги народа".



В одном из последних интервью, Вакарчук назвал неуместным проведение подобного рода концерта, в то время как в столице проходил марш военных и волонтеров.



"Мне не понравилось попурри ко Дню Независимости. Я считаю, что в то время, когда параллельно в Киеве на Крещатике проходил марш волонтеров, добровольцев и военных, защищавших свое государство, делать такое шоу, которое состоялось в День Независимости, по моему мнению, было неуместно", - заявил Вакарчук.

Бужанский такое высказывание своего коллеги не одобрил:



"Чучело тупое, а выступить с утра с воплями о патриотизме с трибуны, а вечером помчаться давать концерт в Минске, когда голосовали законы по армии, уместно? А второй раз подряд обмануть избирателя, и позорно сбежать из парламента уместно?", - написал депутат от "Слуги народа".





Напомним, представители музыкального коллектива "Океан Єльзы" обвинили организаторов праздничного концерта ко Дню Независимости на Софиевской площади в использовании их песен без разрешения.

"По вопросам использования песни "Океана Ельзи" сегодня утром – нет, не давали разрешение! Более того, к нам даже не обращались", - сообщила Виктория Хоменко на своей страничке в Facebook.

Напомним, Данилко рассказал о регистрации в кандидаты в депутаты.

Как сообщала Politeka, Вакарчук опозорился из-за вопроса о своих с Притулой спонсорах, видео слили в сеть.

Также Politeka писала, что Вакарчук поплатился за пародию на новогоднее обращение Зеленского.