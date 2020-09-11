Депутаты из парламентской фракции "Слуга народа" продолжают удивлять украинцев скандалами

Как сообщает Politeka.net, о "зашкварах" народных избранников в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев.

"Вот у нас опять всплыло существо из «Слуги народа» - Галюся Янченко. У нее дети Донбасса немытые и нечесаные. И ей очень хорошо, что ее ребенок совсем другой. Я не перекручиваю ее слова. Это она так сказала, а просто мы ее не так поняли. И потом она даже извинилась. Ну как извинилась... Попросила СМИ не использовать ее выражение для разжигания ненависти", - отметил Игорь Лесев.

Он напомнил недавний скандал с нардепом Галиной Третьяковой, которая нелестно высказалась о небогатых украинцах и "детях низкого качества" и даже заговорила о стерилизации граждан.

"Согласитесь, Галюся по уму где-то рядом с другой Галюсей из своей фракции. Могут даже вместе по евгенике расписать научную работу. Дети низкого качества, как фактор личной гигиены жителей Донбасса. А в научные руководители пусть пригласят Нищука. Помните, был такой министришко культурки при Порошенко?", - заявил ведущий.

Игорь Лесев также считает, что масштабное строительство дорог, объявленное президентом Владимиром Зеленским, является лишь очередной аферой, которая закончится после местных выборов в Украине:

"У нас в стране есть три проблемы – дураки, дороги и расисты. С дураками сейчас все просто. Их собрали по всей стране в одну партию и назвали «слуги народа». А вот с дорогами не обольщайтесь. «Большая стройка» - это большой распил бабла перед выборами. 26 октября все это движение закончится, даже не сомневайтесь. Сомневаться могут только «слуги народа». Но им по статусу положено, все-таки они из дураков".

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Как сообщала Politeka, недовольному "слугами" Зеленскому указали на собственный просчёт.

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