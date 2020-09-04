Решение нынешнего главы Кабинета министров Дениса Шмыгаля о введении в Украине тотального карантина обернется для него массовыми исками

Об этом в программе «Не добрый вечер» заявил ее телеведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Загляните в глаза Шмыгаля. Целое море грусти, боли и бессмысленности. И ведь это наша грусть и наша боль. И наша коллективная бессмысленность. Это мы с вами пытаемся надышаться во всей этой шмыгальщине. Обратите внимание вот на этот документ. 28 августа Конституционный Суд Украины объявил, что Шмыгаль уголовник. Правительство Шмыгаля карантин ввело незаконно. Нарушены – цитирую - 8, 24, 33, 39, 42, 49, 64, 92, 126, 129 статьи Конституции Украины. А там целый букет», - отметил он.

Теперь, утверждает Лесев, каждый пострадавший украинец может обратиться в суд с иском против правительства.

«Свобода передвижения, право на труд, право на мирный протест. Миллионы людей из-за незаконно объявленного карантина понесли убытки. Кто-то потерял работу, кому-то урезали зарплату. Вспомните даже, как принимался закон о продаже земли. Зеленое ворье прикрылось карантином, как Третьякова своим качеством. А люди даже не смогли массово собраться с протестом. Ну потому что карантин и типа угроза их жизни», - подчеркнул он.

При этому, по словам телеведущего, «откосить» у чиновника не получится, поскольку его решения были целенаправленными.

«Да, со взглядом Шмыгаля что-то не так. Он не внушает умственного доверия. Но под дурачка ему откосить не получится. Кабинет министров имеет мощную юридическую службу. Каждое постановление правительства перед его публичным оглашением изучается юристами. Поэтому, действия Шмыгаля – это сознательное правонарушение. И теперь любой из нас может смело обращаться в суды. Вот все, кто за такси переплачивал, когда ничего в городах больше не ездило. Все, кто нянечек нанимал, потому что закрылись детсады и школы. Кто работу потерял, потому что не смог добираться из пригорода. Кого лишили спортзалов, кинотеатров и кафешек. И даже те, кого лишили права поставить в церкви свечку. Все могут писать иски против правительства Шмыгаля. И не просто так писать, а на основе решения Конституционного Суда Украины», - уточнил он.

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