Украинский журналист Роман Цимбалюк "разнес" пресс-секретаря МИД России Марию Захарову за ее заявление о поставках воды в Крым

Как передает Politeka, свое мнение по этому поводу Цимбалюк высказал на своем YouTube-канале.

Так, Захарова заявила, что Российская Федерация делает все возможное для полного и эффективного обеспечения россиян их правом на воду на территории аннексированного полуострова.

"На самом деле Захарова все правильно говорит, вот только желательно, чтобы это право Москва пыталась обеспечить на территории Российской Федерации, а не на оккупированных территориях", - подчеркнул Цимбалюк.

Журналист отметил, что на самом деле вопрос о том, что воды стало не хватать в Крыму, можно объяснить засухой и отсутствием днепровской воды, однако есть здесь еще один момент - россияне отправили в Крым столько военных, что те приехали и выпили всю воду. То есть российская армия, оккупационный корпус создали условия, когда воды стало не хватать.

Роман Цимбалюк отметил, что россияне признают, что 85% воды, которая поставляется в Крым, поставлялась именно с материковой Украины, и россияне обвиняют Украину в том, что Киев в одностороннем порядке в 2014 году перекрыл Крымский канал, и вода перестала поступать, но при этом в РФ забывают, что произошло в 2014 году - россияне оккупировали часть Украины и теперь хотят, чтобы Украина обеспечивала ее так же, как до войны.

Напомним, Захарову высмеяли в сети за рассказ о хобби: "На тяжелые наркотики потянуло".

Как сообщала Politeka, испуганная Захарова распугала россиян своими грязными волосами, скандальный кадр уже в сети.

Также Politeka писала, что Захарова оскандалилась угрозами иностранцам из-за вируса.