Ксения Собчак публично набросилась на одну из главных соратниц Владимира Путина Марию Захарову

Накануне официальный представитель российского МИД, неоднократно отмечавшаяся неадекватными высказываниями в адрес Украины, внезапно в довольно резкой форме предложила главному российскому оппозиционеру Алексею Навальному провести дебаты, однако позже сама же отказалась от этой идеи под странным предлогом, при этом обвинив оппонента в трусости. Как сообщает Politeka.net, Собчак жестко раскритиковала такое поведение представительницы МИД РФ в своем Инстаграм.

«Мария! Вы называете себе публичным политиком, но при этом много лет трусите ответить на любые вопросы к вам недружественных сми, предпочитая всегда тех, кто с вами спорить не будет», - написала Собчак, которая ранее участвовала в президентских выборах в роли кандидата.

Ведущая предложила Захаровой провести дебаты уже не с Навальным, а с ней.

«Я готова заставить вас ответить за всю ту чушь, которую вы несете, за ваше вранье, и за то, как вы прикрываете пустым словоблудием бездарную международную политику РФ… Но только что-то мне подсказывает, что трус в данной ситуации не Навальный, а вы. И трус и врун и пропагандист. Готова доказать вам это примерно минут за 40. Жду ответа!», - подытожила ведущая.

Отметим, что Захарова пока не удостоила ее ответом.

Напомним, Собчак неожиданно рассказала, чей Крым: "Конечно, эта территория должна...".

Как сообщала Politeka, Собчак потребовала у России вернуть Украине аннексированный Крым: "Должен быть референдум".

Также Politeka писала, что Собчак публично сцепилась с экс-супругом Виторганом, слов не подбирала: «Не превращайся в Канделаки».