Ветеран полка "Азов" Сергей Тамарин рассказал о том, в чем украинцы нуждаются от власти в сегодняшней критической ситуации

14 сентября под стенами Верховной Рады состоялась масштабная акция "Правды не спрячешь". Она прошла накануне согласительной сессии парламента. Активисты пытались добиться от депутатов решения тех проблем, которые сегодня разрушают наше государство.

Ветеран полка "Азов", экскомандир роты "Восток", руководитель киевской ячейки партии "Национальный Корпус" Сергей Тамарин также присутствовал на акции.

Сергей глубоко убежден, что сегодня в стране накопилось критическое количество проблем, связанных с деятельностью или бездействием власти, которые надо срочно решать - об этом он рассказал в комментарии для Politeka.net.

"Мы имеем много политических заключенных: по делу Шеремета, харьковские робингуды. Мы имеем преследования патриотов — на меня и двух моих собратьев открыли уголовное дело за то, что я пришел к Сивохе на его презентацию "Платформы мира" и выразил свое недовольство. Мы имеем "перемирие", которое и не является перемирием: приказ не фиксировать обстрелы оккупанта, если не было раненых или убитых, является преступным, ровно как попытка провести общую инспекцию с оккупантами. В конце концов, мы имеем государственную измену на самом высоком уровне - я говорю о деле "вагнеровцев" - самой масштабной международной операции СБУ, которую слили высокопоставленные чиновники из Офиса президента", - напомнил Тамарин.

Он подчеркнул, что требования людей должны быть услышаны властью.

"Это — очень критические проблемы, и пока мы еще можем, мы пытаемся решить их мирным, спокойным путем, пытаемся идти с властью на диалог, хотя давно понятно, что говорить власть не собирается. Сегодня в знак протеста против тотального бездействия власти мы снова требуем справедливости. Увидим, будут ли наши требования услышаны", - заявил ветеран "Азова".

Сергей Тамарин отмечает: нынешняя критическая ситуация требует критических действий и к сожалению, это последняя возможность для преЗЕдента отбросить рейтинги, и начать заниматься реальной политикой:

"Мы долго ждали чуть больше года. Все это время по Украине раз за разом проходили многотысячные акции. Мы пытались предупредить власть: остановитесь, потому что будет хуже! Но ЗЕ-команда только продолжала постепенное движение в сторону сдачи национальных интересов. Они уже пересекли все красные линии, какие только можно представить. Разве что еще не полностью реализовали план Штайнмайера или не открыли воду в Крым — но такой сценарий тоже вероятен. Поэтому сегодня требование создания ВСК и импичмента президента — это не наша личная прихоть. Это потребность защиты национальных интересов", - заявил ветеран.

Также Сергей заверил, акции протеста будут продолжаться и что активисты не ограничатся только этим. По его мнению, сегодня существует реальная возможность объединения всех патриотических сил в борьбе против общего врага.

"Если вы меня спросите — да, я верю, есть кое-что общее - это свободная Великая Украина. И пока мы не убили медведя, рано делить его шкуру. Поэтому каждый день я делаю шаги навстречу тем, с кем раньше мы могли враждовать на одном электоральном поле. Надеюсь, в будущем это даст свои результаты", - подытожил Тамарин.

Напомним, марш Защитников Украины объединил более 70 тысяч человек.

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