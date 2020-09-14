Российский президент Владимир Путин пожаловался французскому коллеге Эммануэлю Макрону на то, что Украина «выборочно соблюдает» Минские договоренности

О телефонном разговоре, который состоялся 14 сентября между политиками, сообщили в пресс-службе Кремля, передает Politeka.net.

Как говорится в тексте сообщения, Владимир Путин «выразил обеспокоенность» отсутствием прогресса в реализации Минских соглашений:

«Владимир Путин обратил особое внимание на попытки Киева по-своему трактовать эти договоренности и выборочно подходить к соблюдению взятых на себя, в том числе в рамках нормандского формата, обязательств».

В свою очередь Макрон не обошел стороной тему отравления оппозиционера Алексея Навального и заявил, что Франция на основе собственных исследований разделяет выводы ряда государств о факте отравлении веществом «Новичком», что нарушает международные нормы использования химического оружия.

Ранее мы писали о том, что встреча советников глав государств-участников Нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, сорвалась. Основной причиной переноса встречи, озвученной в Офисе президента, стала якобы командировка советника президента Франции Эммануэля Бонна, однако, уверен ветеран АТО Алексей Петров, причина – совсем в другом.

По его словам, Москва начала уклоняться от очередного раунда переговоров, несмотря на то, что на фронте уже месяц относительная тишина. Тем не менее, из-за стен Кремля уже прозвучало: "А мы не намерены!".

Напомним, Зеленский раскрыл, зачем общается с Путиным по телефону.

Как сообщала Politeka, Зеленский поразил заявлением о Донбассе перед новой встречей с Путиным.

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