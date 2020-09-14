Российский президент Владимир Путин пожаловался французскому коллеге Эммануэлю Макрону на то, что Украина «выборочно соблюдает» Минские договоренности
О телефонном разговоре, который состоялся 14 сентября между политиками, сообщили в пресс-службе Кремля, передает Politeka.net.
Как говорится в тексте сообщения, Владимир Путин «выразил обеспокоенность» отсутствием прогресса в реализации Минских соглашений:
«Владимир Путин обратил особое внимание на попытки Киева по-своему трактовать эти договоренности и выборочно подходить к соблюдению взятых на себя, в том числе в рамках нормандского формата, обязательств».
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В свою очередь Макрон не обошел стороной тему отравления оппозиционера Алексея Навального и заявил, что Франция на основе собственных исследований разделяет выводы ряда государств о факте отравлении веществом «Новичком», что нарушает международные нормы использования химического оружия.
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