Стало известно, как Украина борется с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией китайского вируса

Об этом в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung рассказал президент Владимир Зеленский.

Так, глава государства похвастался, что Украина якобы борется с экономическим кризисом с помощью дешевых кредитов.

Владимир Зеленский

Зеленский в общении с журналистами подтвердил, что в результате кризиса, спровоцированного пандемией китайского вируса, некоторые украинцы потеряли работу, а многие предприятия объявили себя банкротами.

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Более того, на предприятиях украинцам существенно урезали зарплаты, и некоторых начали отправлять в неоплачиваемый отпуск. 

"Мы, конечно, не можем печатать долларовые купюры, это понятно. Но мы разрабатываем кредитные программы, чтобы помочь людям пережить кризис – предприятиям, фермерам и так далее. Раньше размер выплат по кредиту составлял от 20 до 25 процентов, теперь от 5 до 9 процентов. Люди уже взяли эти кредиты на сумму 6 миллиардов гривен (почти 180 миллионов евро)", – похвастался Зеленский в интервью журналистам.

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Отметим, что это не первый раз, когда глава государства хвастается "достижениями" на карантине.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что во время карантина увеличились поступления налогов в бюджет.

Он также подчеркнул, что в данный момент "не видит проблем с деньгами" в Украине.

"Немногим более 20% вирусного фонда израсходовано, то есть с деньгами, с этой точки зрения, проблем нет. Есть большие проблемы с количеством коек", – продолжил президент.

Подытоживая, Владимир Зеленский добавил, что ситуация с финансами в Украине под контролем, и привел пример зарубежных стран.

Напомним, Зеленский хвастанул достижениями на карантине и не увидел проблем с деньгами

Как сообщала Politeka, инспекция регионов Украины вылезла Зеленскому боком

Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме