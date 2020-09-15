«Глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов рассказал, когда Украина даст воду на полуостров

На своей странице в Фейсбуке он пофилософствовал на тему подачи воды в Крым, который страдает от рекордной засухи, передает Politeka.net.

Чиновник раскритиковал заявление украинских дипломатов о том, что подача воды на полуостров станет возможна только после деоккупации Крыма и передачи его под контроль Киева.

«Трудно найти цензурные слова, но попробую. Киев ошибается. На самом деле это станет возможным только после того, как Украина освободится от оккупационного режима, который сегодня правит соседней страной и сам находится под внешним управлением. Но тогда речь пойдет, прежде всего, о привлечении организаторов водной блокады к уголовной ответственности по российским и международным законам», – написал Аксенов.

Он добавил, что в вопросах водоснабжения Крым рассчитывает только на «свои силы и свою страну», исходя из возможностей и ресурсов Крыма и России.

« Уверен, что системные решения, которые позволят Крыму раз и навсегда закрыть проблему вододефицита, будут найдены», – подытожил свой пост Аксенов.

«Есть вариант воссоединиться с Россией и тогда Крым станет ближе))», «Много пышных слов. Но есть одно НО, когда из Крыма хотели сделать САД! Его присоединили к Украине! И это была не ошибка, в политбюро не дураки сидели. САД хотели и сделали. А что у вас из САДа получится, думаю просто прежний Крым, тот, что был до 1961 года. Но и это хорошо! Мало людей, природа восстановится, море чистое. Очень много плюсов», – реагируют в комментариях.

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