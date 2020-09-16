С 18 по 20 сентября хасиды отмечают еврейский Новый год Рош ха-Шан, и в связи с этим Умань оказалась в эпицентре очередного противостояния

Как известно, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации иностранцам запретили въезд в Украину до 28 сентября, передает Politeka.net.

Однако уже несколько дней на украинско-белорусской границе украинские пограничники сдерживают тысячи хасидов, которые, несмотря на запрет Кабмина Украины, не оставляют попыток прорваться в Умань.

Так, в Госпогранслужбе сообщили о том, что у ПП «Дольск» на Волыни собралась большая группа паломников из Израиля. Пограничники пытаются вежливо объяснить хасидам, что уважают их традиции, но пропустить в Украину не могут.

«Решение правительства Украины уже принято. Три недели назад. Решение принято исходя из эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом. Три недели назад вы знали, что такое решение принято, и вы все равно сюда приехали. Я не знаю, на что вы рассчитывали», – заявил гостям один из пограничников.

Українсько-білоруський кордон в межах Волинської області. Ситуація після прибуття паломників Ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається контрольованою Учора ввечері прикордонники зафіксували прибуття значних груп іноземців навпроти пункту пропуску «Дольськ», що у Волинській області. Підрозділи ДПСУ у тісній співпраці з територіальними органами НП та НГУ мають достатньо сил та засобів, аби забезпечити належну охорону державного кордону, контроль за дотриманням правил прикордонного режиму та режимом у пунктах пропуску в період дії обмежень щодо в’їзду іноземців на територію України. https://is.gd/LCtuq2 Gepostet von Державна прикордонна служба України am Mittwoch, 16. September 2020

«Еще раз акцентирую внимание иностранцев не пытаться нарушить законодательство Украины», – подчеркнул глава ДПСУ Сергей Дейнеко во время общения с хасидами у пункта пропуска «Дольск».

Что же касается самой Умани, то сейчас туда прибывают сотрудники полиции из всех регионов Украины, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность во время празднования Рош ха-Шана.

По информации ГУ Нацполиции в Черкасской области, в город приехали более 560 полицейских из 20 областей Украины. Они будут обеспечивать соблюдение закона в местах компактного проживания хасидов.

«В состав сводного отряда вошли сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники и сотрудники полиции превентивной коммуникации», – подчеркнули правоохранители.

Ранее мы писали о том, что в одном из пунктов пропуска в пределах Чергниговской области, Новые Яриловичи, зафиксировали прибытие групп иностранцев, которые несмотря ни на что хотели прорваться через границу, которая сейчас усилено охраняется.

Напомним, хасиды пошли на штурм украинской границы, несмотря на запрет.

Как сообщала Politeka, хасиды превратили Умань в маленький Израиль.

Также Рoliteka сообщала, что мэр Умани решил заблокировать въезды в город и пригрозил Зеленскому.