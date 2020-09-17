О правах своих граждан в Белоруси почему-то не упоминают

Во внешнеполитическом ведомстве Беларуси призвали «уважать права человека» и пропустить тысячи паломников-хасидов на территорию Украины

Соответствубющее заявление озвучил пресс-секреталь МИД РБ Анатолий Глаз, передает TUT.BY.

«Там более тысячи человек, которые вынуждены ночевать под открытым небом. Это абсолютно бесчеловечно. И сейчас важно это, а не демагогия и попытки украинских властей переложить на других ответственность за элементарную неохоту искать выход из ситуации», – цитирует информагентство слова спикера.

Глаз подчеркнул, что Украина должна «уважать фундаментальные права человека, права верующих, общепризнанные демократические нормы, следовать принципам гуманизма, спуститься на землю и просто начать диалог с этими людьми, они не требуют ничего сверхъестественного, только уважения своих базовых прав».

Тем временем в соцсетях обратили внимание на то, что, призывая другие страны к соблюдению прав людей, сама Беларусь делать подобное у себя не спешит.

«В своём глазу дубинку ОМОНа МИД не видит», – отметили в Twitterна странице «РБ головного мозга».

Речь идет о массовых нападениях силовиков на граждан Беларуси во время мирных протестов против фальсификации президентских выборов, которые вспыхнули по всей стране 9 августа и не прекращаются до сих пор.

«Лучше под открытым небом, чем по сорок человек в камере на шестерых», «Вспоминать про права человека относительно граждан другой страны – это удобно: создаёт иллюзию добродетели, а когда своих граждан избивает ОМОН – это не нарушение прав человека, лицемерные уроды», «МИД Беларуси призвал Украину «уважать права человека» – а народ не считают за людей, это же наркоманы и проститутки как сказал АГ», «Сами впустили, так почему людей не разместят? Украина закрыта официально», «Наверняка, Россия распространяла слухи среди хасидов о якобы открытой границе, чтобы подстроить международный скандал. Лукашенко сейчас лишь подыгрывает и раздувает огонь», – реагируют в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о деталях выделения Беларуси кредита в полтора миллиарда долларов. По его словам, Россия даст деньги только на выгодных для себя условиях.

Напомним, у Зеленского обвинили Беларусь в провокации, срочно закрыта граница.

Как сообщала Politeka, хасиды превратили Умань в маленький Израиль.

Также Рoliteka сообщала, что мэр Умани решил заблокировать въезды в город и пригрозил Зеленскому.