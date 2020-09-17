Украинский олигарх Игорь Коломойский усиливает давление на государство путем срыва договоренностей с МВФ

Такое убеждение высказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

«План прост и продиктован инстинктом самосохранения: изоляция Украины от международных союзников является для Коломойского единственным способом избежать уголовной ответственности», - объясняет он.



С украинской стороны коммуникации с МВФ происходят через Минфин, именно поэтому это ведомство оказалось в центре внимания.

"Недавно министр финансов Сергей Марченко в очередной раз высказался за продолжение сотрудничества с крупнейшим международным донором страны. Это сразу вызвало бурную активность в парламентском лобби Коломойского, которое сегодня подало проект постановления ВР об увольнении Марченко с должности министра", - написал нардеп на своей странице в Facebook.



Депутаты из пула Коломойского уже не впервые атакуют Марченко, напомнил Алексей Гончаренко.

«Это регулярно делают Александр Дубинский, Ольга Смаглюк-Василевская и другие. Интересно, что фактически всегда эти выпады совпадают с заявлениями Марченко относительно событий вокруг Приватбанка. Таким образом, фронт борьбы олигарха с коллективным Западом все расширяется. Проблема только в том, что заложником в этой битве оказалась вся Украина», - резюмировал депутат.



Как известно, ряд депутатов подали в Верховную Раду проект постановления об увольнении с должности министра финансов Сергея Марченко. Причиной такого решения стало якобы недополучение госбюджетом минимум 2,7 млрд грн из-за так называемых «скруток» - операции по противоправному формированию НДС. Однако в кулуарах Рады объясняют, что некоторые нардепы требуют сместить Марченко из-за того, что он отказывается брать на должности рекомендованных людей «по звонку».