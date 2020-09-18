Что нужно знать украинцам

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, какая судьба ожидает безвизовый режим для Украины

Об этом он рассказал в пятницу, 18 августа, во время часа вопросов к правительству.

В частности, он заверил, что безвизовому режиму Украины с Европейским союзом ничего не угрожает.

"Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги из Европейского Союза, Соединенных Штатов абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса. Поэтому, конечно, Украине надо... Мы сейчас придерживались всех процедур, которые прописаны законодательством Украины. Далее вопрос – касательно открытости и прозрачности конкурса", – заявил премьер-министр.

Шмыгаль призвал дождаться результатов конкурсного отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



Стоит напомнить, что прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из условий предоставления 600 млн евро финансовой помощи ЕС.

Также ранее сообщалось, что Украина рискует лишиться безвиза с Евросоюзом из-за действий властей.

Под угрозой оказалось не только соглашение о безвизовом режиме, но также и будущий транш в размере 1,5 миллиарда евро. Причиной сложившейся ситуации в ЕС назвали попытки украинских властей поставить "своего" главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, ограничения на карантине, Шмыгаль озвучил украинцам новые правила.

Как сообщала Politeka, харьковчане будут получать по две пенсии, Шмыгаль назвал условие.

Также Politeka писала, что Шмыгаль на фото похвастался "достижением".