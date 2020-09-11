У мережі висміяли фото прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з кавуном
Як передає Politeka.net, під час поїздки в Херсонську область чиновнику зробили несподіваний подарунок - величезний кавун.
Він був найбільшим екземпляром врожаю цього сезону і важив 28 кілограм. На фото видно, що Денис Шмигаль насилу втримав подарунок в руках.
Такий знімок потішив українців, які не стримувалися в саркастичних висловлюваннях у бік прем'єра.
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Не обійшлося і без їдких фотожаб:
Варто відзначити, в одному з інтерв'ю прем'єр не побачив нічого страшного в дефіциті бюджету в 300 млрд грн.
"Це відносно невелика сума в порівнянні з деякими європейськими країнами, де бюджетний дефіцит, за його словами, оцінюється навіть в 10-14%", - заявив Шмигаль.
Крім того, він підкреслив, що сума в 300 млрд грн узгоджена з міжнародними партнерами і кредиторами.
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