Ну це точно прорив!

У мережі висміяли фото прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з кавуном

Як передає Politeka.net, під час поїздки в Херсонську область чиновнику зробили несподіваний подарунок - величезний кавун.

Він був найбільшим екземпляром врожаю цього сезону і важив 28 кілограм. На фото видно, що Денис Шмигаль насилу втримав подарунок в руках.

Такий знімок потішив українців, які не стримувалися в саркастичних висловлюваннях у бік прем'єра.

"На обличчі Шмигаля явно читається відчай", "У нас "сильний прем'єр"! Кавун вагою 27,7 кг тримав без натуги!", "А в масці і не зрозумієш Шмигаль, або Яценюк?) ", "А ви кажете прем'єр поганий!", "А я думала, що це знак відставки", - писали в мережі.



Не обійшлося і без їдких фотожаб:





Варто відзначити, в одному з інтерв'ю прем'єр не побачив нічого страшного в дефіциті бюджету в 300 млрд грн.

"Це відносно невелика сума в порівнянні з деякими європейськими країнами, де бюджетний дефіцит, за його словами, оцінюється навіть в 10-14%", - заявив Шмигаль.

Крім того, він підкреслив, що сума в 300 млрд грн узгоджена з міжнародними партнерами і кредиторами.

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