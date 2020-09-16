Уряд змінив умови поділу регіонів України на карантинні зони

Про це повідомляє Politeka з посиланням на РБК-Україна.

Так, прийнято рішення підключити регіони до прийняття рішення стосовно "червоних" зон, відтепер таке рішення буде прийматися спільно державною та регіональною комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Це відбуватиметься у разі завантаженості понад 75% ліжок у медзакладах протягом 5 днів поспіль або перевищення середнього рівня захворюваності випадків на 100 тисяч населення за 14 днів більше, ніж у 5 разів.

Щодо "помаранчевої зони", то на вході проведення заходу або в заклад повинні бути обов'язково встановлені інформаційні матеріали про площу і максимально можливу кількість відвідувачів. Крім того, виключена норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповненості 50% сидячих місць.

Найвищий рівень обмеження, за словами Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, буде вводитися, якщо захворюваність в регіоні перевищить середній по країні більш ніж в 5 разів.

Роботу шкіл і дитсадків в "червоних" карантинних зонах уряд дозволив, проте з деякими обмеженнями.

Рішення про повне закриття шкіл і дитячих садків в "червоній" зоні буде прийматися лише спільним рішенням регіональної та державної комісій. Однак, якщо на самоізоляцію буде відправлено понад 50% класів, то відвідування навчальних закладів буде заборонено в будь-якій карантинній зоні.

Нагадаємо, станом на 16 вересня в" Червону " карантинній зоні знаходяться:

Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївка Одеської області;

місто Дубно, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області;

Кіцманський район Чернівецької області.

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